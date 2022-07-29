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Чавушоглу: Значимость Среднего коридора, позиций Азербайджана и Турции растут

Чавушоглу: Значимость Среднего коридора, позиций Азербайджана и Турции растут "В последнее время доставлять продукцию из Азии на европейские рынки через Россию кажется сложным и невозможным, в частности из-за войны с Украиной. Поэтому растает значимость Среднего коридора, укрепляются позиции Азербайджана, Грузии и Турции".
В регионе
29 июля 2022 г. 07:25
Чавушоглу: Значимость Среднего коридора, позиций Азербайджана и Турции растут

"В последнее время доставлять продукцию из Азии на европейские рынки через Россию кажется сложным и невозможным, в частности из-за войны с Украиной. Поэтому растает значимость Среднего коридора, укрепляются позиции Азербайджана, Грузии и Турции".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара хочет, чтобы Грузия принимала более активное участие в таких проектах.

"Мы должны работать вместе в сфере логистики и энергетики. Это чрезвычайно важно для экономического развития и стабильности нашего региона, важно с точки зрения международных рынков и превращения нашего региона в энергетическую базу", - сказал глава турецкого МИД.

Отметив, что несколько дней назад состоялась встреча министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана, М.Чавушоглу добавил, что на второе августа намечена Турция-Азербайджан-Узбекистан на уровне министров.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Orta dəhlizin, Azərbaycanın və Türkiyənin mövqeyinin əhəmiyyəti artır”

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