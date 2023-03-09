О нас

Чавушоглу: Землетрясение в Турции стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет

Чавушоглу: Землетрясение в Турции стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет.
В регионе
9 марта 2023 г. 13:54
Чавушоглу: Землетрясение в Турции стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет

Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время своего выступления перед послами стран Европейского союза в Анкаре.

По его словам, международное сообщество оказало серьезную поддержку после стихийного бедствия: "Это придало нам силы и стимул. Все человечество было с нами. Конечно, это связано и с любовью к турецкому народу".

Министр также отметил, что в связи со стихийным бедствием Турцию посетили лидеры многих государств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cavusoglu: Türkiye earthquake was Europe’s worst disaster in hundred years
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Türkiyədəki zəlzələ yüz il ərzində Avropada baş vermiş ən böyük fəlakət idi”

Самое важное

Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi