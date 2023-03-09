Чавушоглу: Землетрясение в Турции стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет

Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет.

Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, стало крупнейшей катастрофой в Европе за последние сто лет.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время своего выступления перед послами стран Европейского союза в Анкаре.

По его словам, международное сообщество оказало серьезную поддержку после стихийного бедствия: "Это придало нам силы и стимул. Все человечество было с нами. Конечно, это связано и с любовью к турецкому народу".

Министр также отметил, что в связи со стихийным бедствием Турцию посетили лидеры многих государств.