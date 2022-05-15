Чавушоглу заявил, что Турция не возражает по поводу расширения НАТО

Турция не возражает насчет расширения Североатлантического альянса, но выступает против поддерживающих террористов стран.
"Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что (Финляндия и Швеция) должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов", - сказал министр.
Турция поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, сказал Чавушоглу.
Турция на встрече глав дипведомств НАТО довела до партнеров обеспокоенность связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана.
Главы дипведомств стран НАТО обсудили в Берлине эвакуацию гражданского населения с Украины и безопасность перевозящих зерно судов, сказал министр.