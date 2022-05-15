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Чавушоглу заявил, что Турция не возражает по поводу расширения НАТО

Чавушоглу заявил, что Турция не возражает по поводу расширения НАТО Турция не возражает насчет расширения Североатлантического альянса, но выступает против поддерживающих террористов стран.
В регионе
15 мая 2022 г. 16:14
Чавушоглу заявил, что Турция не возражает по поводу расширения НАТО

Турция не возражает насчет расширения Североатлантического альянса, но выступает против поддерживающих террористов стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

"Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что (Финляндия и Швеция) должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов", - сказал министр.

Турция поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, сказал Чавушоглу.

Турция на встрече глав дипведомств НАТО довела до партнеров обеспокоенность связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана.

Главы дипведомств стран НАТО обсудили в Берлине эвакуацию гражданского населения с Украины и безопасность перевозящих зерно судов, сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Türkiyə NATO-nun genişlənməsinə etiraz etmir, terroru dəstəkləyən ölkələrə qarşıdır”

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