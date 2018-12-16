Чавушоглу заявил, что США прорабатывают возможность экстрадиции Гюлена

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп уведомил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана, что американская сторона рассматривает возможность экстрадиции главаря террористической группировки FETO Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Президент США Трамп сообщил президенту Эрдогану о проработке экстрадиции Гюлена", - сказал глава МИД республики на полях проходящего в Дохе XVIII Международного форума. По его словам, "ФБР проводит расследование касательно того, как организация Гюлена уклонялась в США от налогов".