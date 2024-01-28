Чавушоглу: Защита прав Азербайджана - наш долг

Защита прав Азербайджана - наш долг, поскольку мы одна нация.

Защита прав Азербайджана - наш долг, поскольку мы одна нация.

Как сообщает Report , об этом бывший министр иностранных дел Турции, глава парламентской делегации в НАТО Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в соцсети Х.

Таким образом, турецкий дипломат отреагировал на публикацию помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, который поблагодарил М.Чавушоглу за поддержку нашей страны на фоне предвзятой позиции Парламентской ассамблеи Совета Европы(ПАСЕ).

Напомним, что Мевлют Чавушоглу назвал решение ПАСЕ против Азербайджана необъективным и неконструктивным. Он выразил надежду, что орган отменит свое решение, которое "не способствует сотрудничеству и диалогу, миру и стабильности в регионе".