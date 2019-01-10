Глава МИД: Турция в любой момент может начать в Сирии антитеррористическую операцию

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Наши действия против РКК/YPG-PYD не зависят от вывода из региона военнослужащих США".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу NTV сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В сирийском вопросе мы видим как "колеса" США двигаются в обратную сторону. По этому вопросу президент США Дональд Трамп принял решение. 9 января госсекретарь Майкл Помпео также высказался по вопросу. Сирийские курды - это не YPG, турецкие курды - не РКК. Это все хорошо знают. Майкл Помпео был директором ЦРУ, он должен знать лучше всех. Наша проблема в том, что США поддерживает террористическую группировку, которая при поддержке США контролирует территории, где живут арабы. Это неправильно, что столь авторитетное государство, с которым мы союзничаем и сотрудничаем в НАТО, поддерживает террористическую группировку. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что мы войдем на территорию к востоку от Евфрата. США же обещали выйти оттуда", - отметил глава МИД Турции.

М.Чавушоглу подчеркнул, что США не собрали выданное YPG оружие.

"Я планирую телефонный разговор с Майклом Помпео. У меня есть договоренность и с ним, и с Дональдом Трампом о посещении Турции. Полезно совершать взаимные визиты", - сказал он.

Отметим, что в прошлом году после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Р.Т.Эрдоганом президент США подписал документ о выводе военнослужащих страны из Сирии.

9 января помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон посетил Турцию.