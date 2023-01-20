Чавушоглу: Я 20 лет служу ахыскинским тюркам и Азербайджану

"Я 20 лет служу с одной стороны ахыскинским тюркам и Азербайджану, с другой".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу на встрече с турецкой общиной и активистами в США.
"Для меня большая честь служить своей стране и своему народу в течение моей 20-летней политической деятельности", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Мевлуд Чавушоглу напомнил, что тюрки-ахыска были изгнаны с родных земель во времена бывшего Советского Союза. Глава МИД подчеркнул, что они расселились в Азербайджане и других тюркоязычных странах.