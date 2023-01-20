О нас

Чавушоглу: Я 20 лет служу ахыскинским тюркам и Азербайджану

Чавушоглу: Я 20 лет служу ахыскинским тюркам и Азербайджану "Я 20 лет служу с одной стороны ахыскинским тюркам и Азербайджану, с другой".
В регионе
20 января 2023 г. 02:15
Чавушоглу: Я 20 лет служу ахыскинским тюркам и Азербайджану

"Я 20 лет служу с одной стороны ахыскинским тюркам и Азербайджану, с другой".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу на встрече с турецкой общиной и активистами в США.

"Для меня большая честь служить своей стране и своему народу в течение моей 20-летней политической деятельности", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Мевлуд Чавушоглу напомнил, что тюрки-ахыска были изгнаны с родных земель во времена бывшего Советского Союза. Глава МИД подчеркнул, что они расселились в Азербайджане и других тюркоязычных странах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Özümü 20 ildir Can Azərbaycana xidmət üçün səfərbər etmişəm”

Другие новости из категории

Незаконный оборот наркотиков в Армении увеличился на 77 процентов
Незаконный оборот наркотиков в Армении увеличился на 77 процентов
20 января 2023 г. 02:48
Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве
Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве
19 января 2023 г. 18:10
Глава МИД Ирана не признал легитимность присоединения новых регионов в состав РФ
Глава МИД Ирана не признал легитимность присоединения новых регионов в состав РФ
19 января 2023 г. 17:48
Президенты России и Ирана обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Президенты России и Ирана обсудили сотрудничество в энергетической сфере
19 января 2023 г. 17:25
В Армении после пожара в казарме назначен новый глава II армейского корпуса
В Армении после пожара в казарме назначен новый глава II армейского корпуса
19 января 2023 г. 17:13
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 190
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 190
19 января 2023 г. 13:20
МИД Ирана пригрозил ЕС последствиями, если КСИР назовут террористической организацией
МИД Ирана пригрозил ЕС последствиями, если КСИР назовут террористической организацией
19 января 2023 г. 12:37
РФ запретила въезд 31 новозеландцу из числа представителей власти и журналистов
РФ запретила въезд 31 новозеландцу из числа представителей власти и журналистов
19 января 2023 г. 11:56
Украина просит Грузию передать бронемашины серии Didgori
Украина просит Грузию передать бронемашины серии Didgori
19 января 2023 г. 11:30
Пашинян: Будут применены жесткие меры в отношении виновников пожара в казарме
Пашинян: Будут применены жесткие меры в отношении виновников пожара в казарме
19 января 2023 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi