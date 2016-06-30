 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Чавушоглу: Встреча с Лавровым станет началом прямого диалога с Россией

    Глава МИД Турции 1 июля прибудет в Сочи для участия в заседании ОЧЭС

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Между Турцией и Россией начался процесс нормализации отношений и формирования базы для прямого диалога. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Благодаря взаимным шагам навстречу, разговору лидеров наших стран началась нормализация. С завтрашнего дня стартует прямой диалог с Россией. Я надеюсь, что мы в искренней атмосфере обсудим с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и двусторонние отношения, и региональные темы", - сказал он. 

    Чавушоглу 1 июля прибудет в Сочи для участия в министерском заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в рамках которого предусмотрена и встреча глав МИД РФ и Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi