​Чавушоглу: Встреча с Лавровым станет началом прямого диалога с Россией

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Между Турцией и Россией начался процесс нормализации отношений и формирования базы для прямого диалога.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Благодаря взаимным шагам навстречу, разговору лидеров наших стран началась нормализация. С завтрашнего дня стартует прямой диалог с Россией. Я надеюсь, что мы в искренней атмосфере обсудим с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и двусторонние отношения, и региональные темы", - сказал он.

Чавушоглу 1 июля прибудет в Сочи для участия в министерском заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в рамках которого предусмотрена и встреча глав МИД РФ и Турции.