Чавушоглу: Все государственные органы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении

Все ведомства турецкого государства прилагают необходимые усилия, чтобы выявить виновных в вероломном нападении в Стамбуле.

Все ведомства турецкого государства прилагают необходимые усилия, чтобы выявить виновных в вероломном нападении в Стамбуле.

Как сообщает Report , об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

"Все подразделения [силовые структуры - ред.] нашего государства усиленно работают, чтобы выявить виновных в этом вероломном нападении", - подчеркнул министр.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего исцеления раненым.

Отметим, что в результате взрыва на улице Истиглал в районе Бейоглу турецкого Стамбула погибли шесть, пострадали 53 человека.