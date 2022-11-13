Чавушоглу: Все государственные органы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении

Все ведомства турецкого государства прилагают необходимые усилия, чтобы выявить виновных в вероломном нападении в Стамбуле.
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"Все подразделения [силовые структуры - ред.] нашего государства усиленно работают, чтобы выявить виновных в этом вероломном нападении", - подчеркнул министр.
Он также выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего исцеления раненым.
Отметим, что в результате взрыва на улице Истиглал в районе Бейоглу турецкого Стамбула погибли шесть, пострадали 53 человека.