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Чавушоглу: Все государственные органы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении

Чавушоглу: Все государственные органы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении Все ведомства турецкого государства прилагают необходимые усилия, чтобы выявить виновных в вероломном нападении в Стамбуле.
В регионе
13 ноября 2022 г. 20:39
Чавушоглу: Все государственные органы Турции работают для выявления виновных в этом вероломном нападении

Все ведомства турецкого государства прилагают необходимые усилия, чтобы выявить виновных в вероломном нападении в Стамбуле.

Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

"Все подразделения [силовые структуры - ред.] нашего государства усиленно работают, чтобы выявить виновных в этом вероломном нападении", - подчеркнул министр.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего исцеления раненым.

Отметим, что в результате взрыва на улице Истиглал в районе Бейоглу турецкого Стамбула погибли шесть, пострадали 53 человека.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Bütün dövlət orqanları xain hücumu törədənlərin üzə çıxarılması üçün səylə çalışır”

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