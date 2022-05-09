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Чавушоглу: Война в Украине является поворотным моментом для будущего Европы

Чавушоглу: Война в Украине является поворотным моментом для будущего Европы Турция продолжает вести конструктивный курс на всестороннее развитие сотрудничества и диалога с Европой в свете стратегической цели вступления в Европейский союз.
В регионе
9 мая 2022 г. 17:18
Чавушоглу: Война в Украине является поворотным моментом для будущего Европы

Турция продолжает вести конструктивный курс на всестороннее развитие сотрудничества и диалога с Европой в свете стратегической цели вступления в Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в послании главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу по случаю Дня Европы - 9 Мая.

Министр привлек внимание к тому, что День Европы в этом году отмечается на фоне войны в Украине: "На фоне происходящего, мы вновь убедились насколько трудно и ценно поддерживать мир. Трагедия, развернувшаяся в 21 веке в сердце Европы, практически возвращает ее в 1940-е годы и является тревожным сигналом для всех нас", - подчеркнул Чавушоглу.

Министр отметил, что война радикально изменит архитектуру безопасности периода после холодной войны и является поворотным моментом для будущего Европы.

Далее Чавушоглу подчеркнул, что сегодня Евросоюз проходит проверку на устойчивость угрозам.

Помимо войн и конфликтов, на Европу сильно влияют глобальная неопределенность, изменение климата, энергетическая зависимость, терроризм и нелегальная миграция, констатировал глава МИД Турции.

Хотя определенные круги, особенно в Евросоюзе, время от времени видят в Турции соперника и даже угрозу, Анкара вносила и вносит значительный вклад в стабильность и благополучие на континенте.

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Версия на английском языке Cavusoglu: War in Ukraine - turning point for future of Europe

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