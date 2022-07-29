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Чавушоглу: В Европе наблюдается очень серьезный рост нападений на мусульман

Чавушоглу: В Европе наблюдается очень серьезный рост нападений на мусульман "В Европе наблюдается очень серьезный рост нападений на мусульман и мечети".
В регионе
29 июля 2022 г. 23:16
Чавушоглу: В Европе наблюдается очень серьезный рост нападений на мусульман

"В Европе наблюдается очень серьезный рост нападений на мусульман и мечети".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Анналеной Бербок.

"Мы также довели до них нашу обеспокоенность по поводу терроризма. Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка террористических организаций, особенно РКК, YPG, PYD и FETO, несовместима с духом союзничества. Мы наблюдаем рост активности этой организации. Я также поделился нашей реакцией и ожиданиями от властей Германии после поджега автомобиля, принадлежащего нашему Генеральному консульству в Штутгарте", - отметил глава ведомства.

Подчеркнув, что Турция ожидает конкретных шагов и активного сотрудничества в борьбе с террористическими организациями, Чавушоглу добавил: "К сожалению, ограничения в отношении продукций оборонной промышленности продолжаются. Это не соответствует духу партнерства. Между союзниками не должно быть таких барьеров".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Müsəlmanlara və məscidlərə qarşı hücumlarda çox ciddi artım var"

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