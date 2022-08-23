Чавушоглу: В ближайшие дни будет назначен посол в Израиль

В ближайшие дни Турция назначит посла в Израиль

В ближайшие дни Турция назначит посла в Израиль.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haber Global.

"Документы готовятся. Мы сообщим об этом нашему президенту. Наша работа близится к концу. У нас уже есть кандидаты на должность посла”, - сказал он.

“Палестина заинтересована в нормализации наших отношений с Израилем. Палестина хочет продолжения диалога. Мы также видим преимущества взаимного диалога. Диалог очень полезен как для продолжения нашей борьбы за Палестину, так и для региональной стабильности”, - сказал министр.