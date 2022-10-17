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Чавушоглу: Тюркский мир играет важную роль в обеспечении глобальной безопасности

Чавушоглу: Тюркский мир играет важную роль в обеспечении глобальной безопасности Современный тюркский мир находится в эпицентре геополитических процессов, и играет связующую роль между Западом и Востоком, Югом и Севером. Тюркский мир играет важную роль в обеспечении стабильности в мире.
В регионе
17 октября 2022 г. 12:53
Чавушоглу: Тюркский мир играет важную роль в обеспечении глобальной безопасности
Мевлют Чавушоглу

Современный тюркский мир находится в эпицентре геополитических процессов, и играет связующую роль между Западом и Востоком, Югом и Севером. Тюркский мир играет важную роль в обеспечении стабильности в мире.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на заседании глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, боевые действия в Украине ставят под угрозу глобальную безопасность, а также сказываются на росте цен на продовольствие и энергоресурсы.

В данной связи глава турецкой дипломатии подчеркнул значимость единства и солидарности тюркоязычных стран.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Qlobal sabitliyi təmin etməkdə türk dünyasının rolu artıb”

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