Чавушоглу: Тюркский мир играет важную роль в обеспечении глобальной безопасности

Современный тюркский мир находится в эпицентре геополитических процессов, и играет связующую роль между Западом и Востоком, Югом и Севером. Тюркский мир играет важную роль в обеспечении стабильности в мире.

Современный тюркский мир находится в эпицентре геополитических процессов, и играет связующую роль между Западом и Востоком, Югом и Севером. Тюркский мир играет важную роль в обеспечении стабильности в мире.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на заседании глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, боевые действия в Украине ставят под угрозу глобальную безопасность, а также сказываются на росте цен на продовольствие и энергоресурсы.

В данной связи глава турецкой дипломатии подчеркнул значимость единства и солидарности тюркоязычных стран.