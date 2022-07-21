Чавушоглу: Турецкая армия не имеет никакого отношения к кровавому инциденту в Дохук

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию на севере Ирака, где в результате атаки на один ин туристических объектов погибли восемь человек, 23 получили ранения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию на севере Ирака, где в результате атаки на один ин туристических объектов погибли восемь человек, 23 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, он отметил, что турецкая армия не имеет никакого отношения к этому кровавому инциденту.

"По данным командования ВС Турции, никаких ударов по гражданским лицам в местечке Захо района Дохук на севере Ирака не было нанесено", - подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии призвал население и власти Ирака не поддаваться на пропаганду террористов, пытающихся очернить турецкую армию.

Чавушоглу подчеркнул, что обстрел туристического объекта был осуществлен террористами РКК.