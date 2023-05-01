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Чавушоглу: Турция занимает пятое место в мире по цифровой дипломатии

Чавушоглу: Турция занимает пятое место в мире по цифровой дипломатии Благодаря Анатолийскому дипломатическому форуму Анталья стала центром дипломатии.
В регионе
1 мая 2023 г. 13:01
Чавушоглу: Турция занимает пятое место в мире по цифровой дипломатии

Благодаря Анатолийскому дипломатическому форуму Анталья стала центром дипломатии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями СМИ в Анталье.

Он отметил, что в этом турецком городе проводятся сотни дипломатических встреч и обсуждений.

Министр напомнил, что в настоящее время в Анталье действуют пять университетов и основная их цель - довести количество вузов в городе до десяти.

По словам М.Чавушоглу, Турция является третьей страной в мире по показателям в сфере туризма: "Конечно, это отнюдь не случайно. Это - результат проделанной работы. Аэропорты Антальи ежегодно принимают 32 миллиона туристов".

Чавушоглу также рассказал о внешнеполитическом курсе официальной Анкары: “Доверие других государств к нашей стране формировалось постепенно. На это потребовались годы. Сегодня Турция занимает 5-е место в мире по цифровой дипломатии. Мы достигнем нашей цели по созданию более сильной Турции".

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Версия на английском языке Cavusoglu: Türkiye ranks fifth globally in digital diplomacy
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Daha böyük və güclü Türkiyəni formalaşdırmaq məqsədimizə çatacağıq”

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