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Чавушоглу: Турция всегда поддерживает Азербайджан, а Азербайджан Турцию

Чавушоглу: Турция всегда поддерживает Азербайджан, а Азербайджан Турцию "Турция всегда поддерживает Азербайджан, а Азербайджан Турцию".
В регионе
8 августа 2022 г. 23:23
Чавушоглу: Турция всегда поддерживает Азербайджан, а Азербайджан Турцию

"Турция всегда поддерживает Азербайджан, а Азербайджан Турцию".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу.

Он особо подчеркнул, что Азербайджан всегда защищает права официальной Анкары, особенно на площадках, где нет Турции.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на трехсторонний и четырехсторонний форматы, в которых Турция и Азербайджан вместе, и сказал, что стороны хотят оказывать помощь другим странам в таких сферах, как транспорт и торговля.

"Некоторое время назад мы провели в Баку встречу министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана, Казахстана и Турции. Затем, на прошлой неделе, провели встречу министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте", - отметил Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Türkiyə hər zaman Azərbaycanın, Azərbaycan da Türkiyənin yanındadır”

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