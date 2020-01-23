Чавушоглу: Турция выступает за принятие Грузии в состав НАТО

Турция выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дискуссионной сессии "Будущее НАТО" на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию (в НАТО - ред.) или не запустили для Грузии план действий для членства в НАТО. Грузия нуждается в нас, и нам нужен такой союзник. В связи с этим Турция считает, что (альянс – ред.) должен расширяться, а Грузия должна стать государством-членом НАТО", - подчеркнул он.