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Чавушоглу: Турция выступает за принятие Грузии в состав НАТО

Чавушоглу: Турция выступает за принятие Грузии в состав НАТО
Глава МИД: ​Турция выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса

Турция выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дискуссионной сессии "Будущее НАТО" на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию (в НАТО - ред.) или не запустили для Грузии план действий для членства в НАТО. Грузия нуждается в нас, и нам нужен такой союзник. В связи с этим Турция считает, что (альянс – ред.) должен расширяться, а Грузия должна стать государством-членом НАТО", - подчеркнул он.

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