Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре

"Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов".
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Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара предпримет все необходимые шаги по отстаиванию интересов турецкой общины острова.
"Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдет от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях", - сказал М.Чавушоглу.
Чавушоглу заверил, что Анкара использует все рычаги для поддержки турецкого Кипра.