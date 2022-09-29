Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре

"Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов".

"Турция увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов".

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами университета Памуккале.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара предпримет все необходимые шаги по отстаиванию интересов турецкой общины острова.

"Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдет от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях", - сказал М.Чавушоглу.

Чавушоглу заверил, что Анкара использует все рычаги для поддержки турецкого Кипра.