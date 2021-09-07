Чавушоглу: Турция работает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом Кабула

Турция сотрудничает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом в афганской столице, городе Кабул.

Турция сотрудничает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом в афганской столице, городе Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы работаем с Катаром и Соединенными Штатами по вопросам управления аэропортом Кабула. В настоящее время самолеты могут взлетать и совершать посадку в аэропорту. Некоторые авиалинии уже возобновили рейсы", - сообщил он в интервью телеканалу NTV.

Согласно утверждениям Чавушоглу, талибы могут обеспечивать безопасность за пределами аэропорта Кабула, однако безопасность внутри него должны гарантировать "охранная компания или одно-два государства, которым доверяет международное сообщество". Глава МИД Турции также добавил, что "в настоящее время в аэропорту Кабула продолжают работу 19 турецких техников".

Ранее Турция неоднократно выражала желание в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. По последним данным, талибы рассматривают Катар и Турцию как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.