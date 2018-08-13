Чавушоглу: Турция продолжит курс на вступление в ЕС

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Турция продолжает курс на вступление в ЕС и будет выполнять свои обязательства как член НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

"Мы никогда не отказывались от полного членства в ЕС и продолжим наши реформы по вступлению в ЕС. Мы такие же хозяева Европы, как и европейские страны. Мы ждем решения ЕС по визовому режиму. Мы продолжим также выполнять наши обязательство как член НАТО… В Европе сильна антимусульманская позиция, в соцсетях много ненависти и исламофобии, нужно исправить эту ситуацию", — заявил М.Чавушоглу.

По его словам, Турция присутствует на Западе в той же мере, что и на Востоке.

Глава МИД отметил, что Турция будет укреплять свои отношения с Россией, Ираном, странами Персидского залива.