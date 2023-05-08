Чавушоглу: Турция превратилась в ключевую страну для мира в регионе

Турция зарекомендовала себя в качестве ключевой страны для обеспечения мира в регионе. Анкара должна максимально воспользоваться возможностями в сложившейся ситуации.

Турция зарекомендовала себя в качестве ключевой страны для обеспечения мира в регионе. Анкара должна максимально воспользоваться возможностями в сложившейся ситуации.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник в Анталье.

Он привлек внимание к вызовам современности, напомнив, что в основе идеи создания, таких платформ, как: Совет Европы, ЕС и ООН, лежало стремление к предотвращению конфликтов, в том числе в Европе.

"Сегодня мы видим как подрываются сами основы миропорядка; разрушается система, сформированная в период после окончания Второй мировой войны; углубляются противоречия и конфликты, около 60% из которых приходятся на регион, где расположена Турция. Несмотря на негативные вызовы, Турция остается "островом стабильности", - констатировал глава МИД.

По его словам, при такой сложной обстановке в мире, Анкара предпринимает активные посреднические усилия, что позволило достичь договоренности по "зерновой сделке", и тем самым стабилизировать ситуацию на глобальном продовольственном рынке.

Чавушоглу отметил, что на фоне российско-украинского конфликта, повысилась значимость "Срединного коридора" - важной торгово-транспортной артерии между Западом и Востоком.

"Срединный коридор имеет жизненно важное значение для торговли между Азией и Европой. Сюда можно добавить и транспортный коридор Север-Юг", - сказал турецкий министр.