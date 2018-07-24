Чавушоглу: Турция не присоединится к санкциям США против Ирана

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турция не будет присоединяться к санкциям США против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент США Дональд Трамп написал твит исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США.

"Из Америки прибыла делегация. Мы сказали, что принимать участие в этих санкциях не будем. Мы покупаем нефть. И покупаем её на удобных условиях. Вы разговариваете издалека, а мы не будем этому следовать", - заявил М.Чавушоглу.