Чавушоглу: Турция не приемлет язык санкций относительно поставок С-400

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Турция не приемлет язык санкций по вопросу поставок российских С-400, с ней так разговаривать нельзя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Мы обсудили тему С-400 с Помпео. Мы ему сказали, что нуждаемся в этих системах. Процесс по С-400 был закончен еще до санкций. Разговор "если ты купишь С-400, мы применим санкции" - это с нами не пройдет", - заявил М.Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция закрыла сделку по С-400 с Россией, однако у нее все еще сохраняется необходимость в системах ПВО.

"Если мы получим от наших союзников хорошее предложение по Patriot или другим системам, мы их рассмотрим", - добавил глава внешнеполитического ведомства Турции.