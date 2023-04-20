О нас

Чавушоглу: Турция не откажется от сбалансированной внешней политики

Чавушоглу: Турция не откажется от сбалансированной внешней политики Турция не собирается отказываться от сбалансированной внешней политики, которая является сегодня одной из основ доверия к официальной Анкаре.
В регионе
20 апреля 2023 г. 16:57
Чавушоглу: Турция не откажется от сбалансированной внешней политики

Турция не собирается отказываться от сбалансированной внешней политики, которая является сегодня одной из основ доверия к официальной Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в четверг в южной провинции Анталья.

По его словам, Турция является членом НАТО, и при этом приоритетом во все времена оставались национальные интересы страны.

"Мы не будем отказываться от сбалансированной политики, лишь для того, чтобы понравиться кому-тому", - подчеркнул он.

В качестве примера глава дипломатии привлек внимание к ситуации в Украине, где уже более года продолжается война.

"Не случайно стороны конфликта в Украине обращались к Анкаре и по вопросам обмена пленными, а также ситуации вокруг Запорожской АЭС. Все это - показатель доверия к Турции", - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу отметил далее, что Анкара сохраняет принципиальную позицию в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, и не признает российской стороной аннексии полуострова Крым.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Иране прошла церемония передачи ВС более 200 стратегических БПЛА
В Иране прошла церемония передачи ВС более 200 стратегических БПЛА
20 апреля 2023 г. 16:19
Столтенберг: Будущее Украины - это членство в НАТО
Столтенберг: Будущее Украины - это членство в НАТО
20 апреля 2023 г. 16:02
Зеленский и Столтенберг встретились в Киеве
Зеленский и Столтенберг встретились в Киеве
20 апреля 2023 г. 15:43
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
Хулуси Акар: Мы спасем наш народ от террора
Хулуси Акар: Мы спасем наш народ от террора
20 апреля 2023 г. 13:46
Грузинский депутат обвинил посла США в двойных стандартах
Грузинский депутат обвинил посла США в двойных стандартах
20 апреля 2023 г. 13:42
СМИ: Страхи Пашиняна относительно собственной безопасности стремительно растут
СМИ: Страхи Пашиняна относительно собственной безопасности стремительно растут
20 апреля 2023 г. 12:49
Пашинян: Армения готова к размещению миссии ОДКБ
Пашинян: Армения готова к размещению миссии ОДКБ
20 апреля 2023 г. 12:31
В аэропорту Пулково самолет сняли с рейса из-за течи топлива
В аэропорту Пулково самолет сняли с рейса из-за течи топлива
20 апреля 2023 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi