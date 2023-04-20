Чавушоглу: Турция не откажется от сбалансированной внешней политики

Турция не собирается отказываться от сбалансированной внешней политики, которая является сегодня одной из основ доверия к официальной Анкаре.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в четверг в южной провинции Анталья.
По его словам, Турция является членом НАТО, и при этом приоритетом во все времена оставались национальные интересы страны.
"Мы не будем отказываться от сбалансированной политики, лишь для того, чтобы понравиться кому-тому", - подчеркнул он.
В качестве примера глава дипломатии привлек внимание к ситуации в Украине, где уже более года продолжается война.
"Не случайно стороны конфликта в Украине обращались к Анкаре и по вопросам обмена пленными, а также ситуации вокруг Запорожской АЭС. Все это - показатель доверия к Турции", - сказал Чавушоглу.
Чавушоглу отметил далее, что Анкара сохраняет принципиальную позицию в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, и не признает российской стороной аннексии полуострова Крым.