Чавушоглу: Турция намерена использовать АЭС только в мирных целях

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Турция намерена использовать атомную электростанцию только в мирных целях".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах проходящей в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

Он отметил, что "те кто, думают, что Турция хочет воспользоваться атомной станцией в Аккую в военных целях, глубоко ошибаются и не разбираются в этой сфере".

"Данная электростанция покроет 10% потребности в электороэнергии Турции", - подытожил он.