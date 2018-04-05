 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Чавушоглу: Турция намерена использовать АЭС только в мирных целях

    Те кто, думают, что Турция хочет воспользоваться атомной станцией в Аккую в военных целях, глубоко ошибаются и не разбираются в этой сфере
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Турция намерена использовать атомную электростанцию только в мирных целях".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах проходящей в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

    Он отметил, что "те кто, думают, что Турция хочет воспользоваться атомной станцией в Аккую в военных целях, глубоко ошибаются и не разбираются в этой сфере".

    "Данная электростанция покроет 10% потребности в электороэнергии Турции", - подытожил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi