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Чавушоглу: Турция – ключевая страна для установления мира в регионе и мире

Чавушоглу: Турция – ключевая страна для установления мира в регионе и мире "Европейский союз и США знают роль Турции в мировой политике. Однако эта война (российско-украинская - ред.) показала, что Турция – ключевая страна для установления мира в регионе и мире".
В регионе
31 марта 2022 г. 12:10
Чавушоглу: Турция – ключевая страна для установления мира в регионе и мире

"Европейский союз и США знают роль Турции в мировой политике. Однако эта война (российско-украинская - ред.) показала, что Турция – ключевая страна для установления мира в регионе и мире".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире турецкого телеканала “Ahaber”.

"Кроме того, известен вклад Турции в ЕС и мировую экономику. С другой стороны, мы – одна из стран, вносящих наибольший вклад в безопасность Европы. Когда им нужно, они сближаются, а потом - дистанцируются. Это касается не только Турции, таково отношение и к другим странам", - сказал глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Türkiyə bölgədə və dünyada sülhün bərqərar olması üçün açar ölkədir"

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