​Чавушоглу: Турция и Португалия будут продолжать сотрудничать в вопросе борьбы с терроризмом

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Статус наблюдателя у Турции в Содружестве португалоязычных стран сможет придать новый импульс турецко-португальским отношениям.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на проведенной совместно с его португальским коллегой Руи Машете по итогам встречи пресс-конференции во вторник.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Турция и Португалия, как члены НАТО, проводят аналогичную политику в региональных и международных вопросах.

"Военное сотрудничество и совместная борьба с любыми проявлениями терроризма будут продолжены", - добавил он.

Турецкий министр также сообщил, что второй межправительственный саммит Турция-Португалия состоится в Анкаре.

В свою очередь, глава МИД Португалии сделал акцент на значении сотрудничества для развития отношений с третьими странами.

Он выразил мнение, что для Турции было бы важным развивать политические и экономические связи с Португалией для параллельного укрепления связей с Латинской Америкой и португалоязычными государствами Африки.

"Португалия в свою очередь через Турцию может открыть для себя рынки Юго-Восточной Азии, Средней Азии и Ближнего Востока", - отметил глава внешнеполитического ведомства Португалии.

После совместной пресс-конференции оба министра присутствовали на церемонии открытия памятника поверенному в делах Турции в Лиссабоне Юртсевену Мыхчыоглу и его супруге Джахиде Мыхчыоглу, а также полицейскому Мануэлю Пачеко, убитым в 1983 году армянской террористической организацией ASALA.