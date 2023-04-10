Чавушоглу: Турция и Армения работают над открытием сухопутной границы

Открытия посольства Армении в Турции нет на повестке в близкой перспективе, но страны работают над открытием погранпереходов.

Открытия посольства Армении в Турции нет на повестке в близкой перспективе, но страны работают над открытием погранпереходов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу A Haber.

"В близкой перспективе может не произойти [открытия посольства Армении], потому что сначала нам надо сделать другие шаги. Мы открыли свое воздушное пространство для Армении, осуществляются грузовые рейсы, стартовало взаимное воздушное сообщение, через наше пространство армянские авиаперевозчики могут летать в третьи страны. Но чтобы открыть наземные пункты пропуска, вместе с политическими условиями сначала надо подготовить дороги, восстановить мост. И по строительству моста у нас уже есть договоренности", - сказал он.

Однако Чавушоглу уточнил, что открытие сухопутного погранперехода предполагается осуществить для "владельцев дипломатических паспортов или обычных граждан третьих стран".