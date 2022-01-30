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Чавушоглу: Турция готова внести вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении

Чавушоглу: Турция готова внести вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении Новый период диалога и сотрудничества в нашем регионе открывает окно возможностей для установления прочного мира, стабильности и процветания. Турция готова внести свой вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и общем видении.
В регионе
30 января 2022 г. 19:52
Чавушоглу: Турция готова внести вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении

Новый период диалога и сотрудничества в нашем регионе открывает окно возможностей для установления прочного мира, стабильности и процветания. Турция готова внести свой вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и общем видении.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил бахрейнским СМИ перед вылетом в Манаму.

«Анкара приветствует открывающиеся горизонты диалога, дипломатии и сотрудничества между странами региона, а также ценит успешные усилия Бахрейна в данном направлении», - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Türkiyə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan regional əməkdaşlığa töhfə verməyə hazırdır"

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