Чавушоглу: Турция готова внести вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении

Новый период диалога и сотрудничества в нашем регионе открывает окно возможностей для установления прочного мира, стабильности и процветания. Турция готова внести свой вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и общем видении.

Новый период диалога и сотрудничества в нашем регионе открывает окно возможностей для установления прочного мира, стабильности и процветания. Турция готова внести свой вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и общем видении.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил бахрейнским СМИ перед вылетом в Манаму.

«Анкара приветствует открывающиеся горизонты диалога, дипломатии и сотрудничества между странами региона, а также ценит успешные усилия Бахрейна в данном направлении», - добавил министр.