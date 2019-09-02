Чавушоглу: Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России

Турция готова приобрести дополнительные батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, если Анкаре не удастся купить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед.

"У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция - независимая страна", - сообщил министр.