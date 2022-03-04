Чавушоглу: Турция готова организовать встречу глав МИД России и Украины в Анталье

Анкара готова сделать все необходимое для незамедлительного и полного прекращения войны.

Анкара готова сделать все необходимое для незамедлительного и полного прекращения войны.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Глава турецкого МИД сообщил, что проинформировал коллег по НАТО о "сбалансированной и решительной" политике Анкары в регионе.

"Формирование гуманитарных коридоров - важный вопрос, но абсолютный приоритет для нас – прекращение войны", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.

Чавушоглу сообщил, что еще до начала войны, Турция планировала организовать встречу глав МИД РФ и Украины. "Если позволят условия, мы готовы организовать встречу Лаврова и Кулебы в рамках Дипломатического форума в Анталье [11-13 марта]", - сказал министр.