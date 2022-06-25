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Чавушоглу: Турция больше не является фигурой в чужих сценариях

Чавушоглу: Турция больше не является фигурой в чужих сценариях "Нет, Турция больше не является фигурой в чужих сценариях, мы находимся во внешней политике не только в нашем регионе, но и в самых отдаленных уголках мира".
В регионе
25 июня 2022 г. 06:51
Чавушоглу: Турция больше не является фигурой в чужих сценариях

"Нет, Турция больше не является фигурой в чужих сценариях, мы находимся во внешней политике не только в нашем регионе, но и в самых отдаленных уголках мира".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция борется за более справедливый мир: "Мы говорим, что важно реформировать мировую систему. Президент сказал об этом на весь мир красивым лозунгом: "Мир больше, чем 5 (постоянные члены Совета Безопасности ООН - ред.)". Мы против этих системы, а не те страны. Перед лицом несправедливости, никогда не молчим".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Artıq Türkiyə başqalarının ssenarilərində fiqur deyil”

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