Чавушоглу: Турция больше не является фигурой в чужих сценариях

"Нет, Турция больше не является фигурой в чужих сценариях, мы находимся во внешней политике не только в нашем регионе, но и в самых отдаленных уголках мира".

"Нет, Турция больше не является фигурой в чужих сценариях, мы находимся во внешней политике не только в нашем регионе, но и в самых отдаленных уголках мира".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция борется за более справедливый мир: "Мы говорим, что важно реформировать мировую систему. Президент сказал об этом на весь мир красивым лозунгом: "Мир больше, чем 5 (постоянные члены Совета Безопасности ООН - ред.)". Мы против этих системы, а не те страны. Перед лицом несправедливости, никогда не молчим".