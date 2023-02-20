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Чавушоглу: Турция благодарная США за оказанную помощь на фоне землетрясений

Чавушоглу: Турция благодарная США за оказанную помощь на фоне землетрясений Турция признательна властям США и американскому народу за солидарность и поддержку в устранении последствий разрушительных землетрясений.
В регионе
20 февраля 2023 г. 11:46
Чавушоглу: Турция благодарная США за оказанную помощь на фоне землетрясений

Турция признательна властям США и американскому народу за солидарность и поддержку в устранении последствий разрушительных землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре.

"Многие организации и структуры из США продолжают гуманитарную работу для поддержки жителей Турции. Продолжаются кампании по сбору помощи. За все это мы благодарны как администрации, так и народу США", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что вместе с коллегой из США посетил провинцию Хатай в зоне бедствия.

Чавушоглу отметил далее, что повестка диалога Турции и США обширна, а последняя личная встреча с Блинкеном состоялась буквально месяц назад в Вашингтоне.

Он отметил, что в ходе сегодняшних переговоров они затронули вопрос закупок Турцией американских истребителей F-16. Также был обсужден конфликт между Израилем и Палестиной, помощь Сирии после землетрясения и другие актуальные вопросы.

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