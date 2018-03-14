Чавушоглу: Тиллерсон покинул пост госсекретаря в период сложных турецко-американских отношений

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Смена госсекретаря США ставит под вопрос предстоящие 19 марта переговоры глав внешнеполитических ведомств США и Турции в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, комментируя вопрос о возможном переносе даты переговоров в связи со смещением Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря.

"Смена человека на этом посту, конечно же, ставит под вопрос, будут ли это переговоры. Наши представители посольства Турции в США и МИД находятся в регулярном контакте. Я думаю, сегодня-завтра будет известно о дате встречи", - заявил М.Чавушоглу.

Министр указал, что Р.Тиллерсон покинул пост в период сложных взаимоотношений между Турцией и США.

"Мы работали с ним действительно в очень сложных условиях, но в любом случае мы продолжали диалог", - отметил он.

По его словам, Турция хотела бы продолжения диалога с США на основании взаимного уважения.

"Для нас не важно, кто будет занимать пост госсекретаря, но человеку, занявшему этот пост, необходимо уважать наши интересы и мнение. У Америки есть взгляд свысока на некоторые страны, некоторые проблемы в регионы. Я, как глава МИД Турции, хочу заявить, что мы заинтересованы в работе с американскими коллегами в этом ключе", - резюмировал он.