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Чавушоглу: Террористы создают помехи для вступления Швеции в НАТО

Чавушоглу: Террористы создают помехи для вступления Швеции в НАТО Террористические организации создают помехи для вступления Швеции в НАТО.
В регионе
4 февраля 2023 г. 19:44
Чавушоглу: Террористы создают помехи для вступления Швеции в НАТО

Террористические организации создают помехи для вступления Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил в Аланье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Террористические организации закладывают мины, особенно на пути Швеции к членству в НАТО. Швеция специально наступает на эти мины. Она может очистить их, если захочет", - отметил он.

"Мы не можем награждать тех, кто не выполняет договоренности. После выполнения обязательств, взятых Стокгольмом, Анкара будет готова обсудить вопрос. Однако в создавшейся ситуации Турция не может согласиться на вступление Швеции в НАТО", - подчеркнул он.

Отношения Турции и Швеции обострились после акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января. В Анкаре заявили, что не одобрят заявку королевства на вступление в НАТО, пока оно не выполнит обязательства в рамках подписанного с Турцией меморандума о противодействии терроризму.

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