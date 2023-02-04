Чавушоглу: Террористы создают помехи для вступления Швеции в НАТО

Террористические организации создают помехи для вступления Швеции в НАТО.

Террористические организации создают помехи для вступления Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил в Аланье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Террористические организации закладывают мины, особенно на пути Швеции к членству в НАТО. Швеция специально наступает на эти мины. Она может очистить их, если захочет", - отметил он.

"Мы не можем награждать тех, кто не выполняет договоренности. После выполнения обязательств, взятых Стокгольмом, Анкара будет готова обсудить вопрос. Однако в создавшейся ситуации Турция не может согласиться на вступление Швеции в НАТО", - подчеркнул он.

Отношения Турции и Швеции обострились после акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января. В Анкаре заявили, что не одобрят заявку королевства на вступление в НАТО, пока оно не выполнит обязательства в рамках подписанного с Турцией меморандума о противодействии терроризму.