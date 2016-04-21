Чавушоглу: Страны-кандидаты на вступление в НАТО должны приложить больше усилий для соответствия требованиям

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Турция поддерживает вступление Черногории в НАТО.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции с находящимся с визитом в Турции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

Он отметил, что другие кандидаты на вступление в членство НАТО - Босния и Герцеговина, Македони и Грузия - должны приложить больше усилий для соответствия требованиям НАТО.

М.Чавушоглу также отметил усилия Турции для поддержания мира в Афганистане, добавив, что страна будет продолжать поддерживать Афганистан.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг отметил, что Турция находится на передовой угроз, исходящих от Северной Африки, Ближнего Востока и России. Он приветствовал усилия Турции, которые страна прилагает для поддержки инициативам НАТО.

Говоря о миграционном кризисе, генсек заявил, что приветствует выполнение Турцией соглашения с ЕС по вопросу мигрантов.