Чавушоглу: Стороны должны выработать меры по укреплению доверия в Сирии

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Мы едины в вопросе территориальной целостности Сирии. Необходимо выработать меры по укреплению доверия между сторонами конфликта в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время трехсторонней встречи по Сирии в Москве.

"Для нас важно найти политическое решение сирийского кризиса. Мы имеем ряд договоренностей, а также дорожную карту, по которой должны действовать. Также важно, чтобы сирийский народ сам участвовал в реализации данных договоренностей", - сказал он.

По словам турецкого министра, Астанинский процесс является единственным надежным форматом, который может реально содействовать решению конфликта в Сирии.

"Несмотря на это, есть определенные круги, которые пытаются мешать работе данной площадки. Мы, страны-гаранты должны предотвратить это и обеспечить восстановление мира и безопасности в Сирии. Международные акторы также должны осознавать эту ответственность и объединить усилия в этом вопросе", - отметил глава МИД Турции.