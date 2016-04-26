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    ​Чавушоглу: США в мае разместят в Турции на границе с Сирией мобильные ракетные системы

    Глава МИД Турции отметил, что таким образом удастся полностью накрыть огнем ту зону, где действует террористы ИГ

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/  Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) будут в мае текущего года размещены на турецко-сирийской границе. Как сообщает Report со ссылкой на Haber Turk, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Наша главная цель - очистить 98-километровый регион Менбич  от группировки "Исламское государство" (ИГ). Но дальность действия нашей артиллерии 40 км. А у американских систем HIMARS - 90 км. Мы пришли к соглашению с США, и в мае этого года установки будут размещены на границе в Турции", - сказал он. Таким образом, по его словам, удастся полностью накрыть огнем ту зону, где действует ИГ.

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