Чавушоглу: США приняли решение о выводе своих войск из Сирии благодаря Турции

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ США приняли решение о выводе своих войск из Сирии благодаря Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в четверг.

"Самый главный фактор в решении США вывести войска из Сирии - Турция. Они выводят своих военных благодаря принятым нами решениям", - сказал Чавушоглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря и по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.