Чавушоглу: США по-прежнему поддерживают PKK

К сожалению, США по-прежнему поддерживают PKK/PYD в Сирии.

К сожалению, США по-прежнему поддерживают PKK/PYD в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, что в отношениях Турции с США есть проблемы. Министр отметил, что США поддерживают сепаратистов.

«Эти террористические организации в последнее время увеличили количество своих атак. Здесь FETÖ, с другой стороны, санкции CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки"– ред.) - это вопросы, которые нас беспокоят. По сути, для нас это вопросы национальной безопасности, мы ожидаем чувствительности от нашего союзника, США, и рассчитываем, что они поймут нашу чувствительность», — сказал министр.

Сказав, что он обсудил все вопросы со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Нью-Йорке, Чавушоглу отметил, что на встрече в центре внимания также были визовые переговоры и региональные вопросы.