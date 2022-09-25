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Чавушоглу: США по-прежнему поддерживают PKK

Чавушоглу: США по-прежнему поддерживают PKK К сожалению, США по-прежнему поддерживают PKK/PYD в Сирии.
В регионе
25 сентября 2022 г. 11:36
Чавушоглу: США по-прежнему поддерживают PKK

К сожалению, США по-прежнему поддерживают PKK/PYD в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, что в отношениях Турции с США есть проблемы. Министр отметил, что США поддерживают сепаратистов.

«Эти террористические организации в последнее время увеличили количество своих атак. Здесь FETÖ, с другой стороны, санкции CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки"– ред.) - это вопросы, которые нас беспокоят. По сути, для нас это вопросы национальной безопасности, мы ожидаем чувствительности от нашего союзника, США, и рассчитываем, что они поймут нашу чувствительность», — сказал министр.

Сказав, что он обсудил все вопросы со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Нью-Йорке, Чавушоглу отметил, что на встрече в центре внимания также были визовые переговоры и региональные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “ABŞ hələ də PKK-nı dəstəkləyir”

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