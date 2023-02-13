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Чавушоглу: США не отправляли в Турцию авианосец в Мерсин для помощи республике

Чавушоглу: США не отправляли в Турцию авианосец в Мерсин для помощи республике США не направляли и не запрашивали прием во внутренних водах Турции авианосца для помощи в ликвидации последствий землетрясений.
В регионе
13 февраля 2023 г. 17:35
Чавушоглу: США не отправляли в Турцию авианосец в Мерсин для помощи республике

США не направляли и не запрашивали прием во внутренних водах Турции авианосца для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Военные корабли постоянно курсируют в Восточном Средиземноморье. Мы не можем решать, кораблям какой страны ходить в международных водах, но вот о том, кто может прибыть в наши воды, решение принимаем мы сами. Со стороны Америки не было подобного запроса, а если бы он и пришел, то мы бы не разрешили. Нет такой необходимости [в прибытии авианосца]", - цитирует министра газета Yeni Şafak.

Таким образом, поясняет газета, Чавушоглу прокомментировал слова официального представителя Пентагона Патрика Райдера, который на прошлой неделе сообщил, что США якобы отправляют в Турцию авианосец USS George HW Bush. Он должен был прибыть в порт города Мерсин.

"У нас нет необходимости в принятии военного корабля. Некоторые страны, в том числе Греция, предложили прислать в регион круизные лайнеры, на которых люди, лишившиеся домов, могли бы жить до июня", - сказал Чавушоглу.

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