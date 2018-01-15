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    Чавушоглу: США должны определиться, на чьей они стороне

    Они не могут принять решение за коалицию

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/Министр Иностранных Дел Турции Мевлют Чавушоглы заявил, что США пытаются создать армию из террористов.

    Как передает Report со ссылкой на Yeni Şafak, министр отметил, что завтра на полях министерской встречи в Ванкувере по КНДР собирается обсудить с госсекретарем Рексом Тиллерсоном вопрос обучения сирийских курдов военными специалистами США.

    "США не могут принять решение за коалицию (по НАТО-ред.). Им стоит определиться, на чьей они стороне",- заявил глава МИД Турции.

    Чавушоглу подчеркнул, что Турция намерена и дальше бороться с террористами на своей территории и в пределах ее границ. "Ее не волнует, кто стоит или будет стоять за террористами",- резюмировал Чавушоглу.  

    Ранее США заявили о создании новых военных соединений из курдского ополчения на севере Сирии, предназначенные "для охраны границ".

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