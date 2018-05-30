Чавушоглу: Среди желающих создать в Турции экономический кризис есть и мусульманские страны

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "После неудачной попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года началась деятельность по разрушению экономики Турции".

Как сообщает Report, об этом в интервью каналу AHaber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Однако мы приняли меры и защитили экономику от нападок, сумев выйти из процесса с малыми потерями. В этом процессе есть государства, финансовые структуры и процентные лобби. Среди них даже есть мусульманские государства. Я не буду называть государства, но показываю эти рамки", - подчеркнул он.

По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, официальная Анкара старается нормализовать отношения с США:

"Для этого США должны отступиться от допущенных ошибок. Кроме того, должны сделать шаг в вопросе Мамбиджа (этот регион Сирии военнослужащие США контролируют совместно с РПK/YPG-PYD), выдачи скрывающегося в США руководителя FETÖ. Есть и другие вопросы. Наш народ желает закрытия военных баз в Инджирлик и Кюреджик. Если мы исправим это "дорожной картой", не будет проблем. Но если наша надежда иссякнет, тогда Турция проявит силу".