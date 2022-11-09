Чавушоглу: Сила тюркского мира в единстве

Объединившись, тюркские страны могут преодолеть все проблемы.

Объединившись, тюркские страны могут преодолеть все проблемы. Наша сила в единстве.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в Казахстане.

По словам министра, тюркский мир не должен игнорировать процессы, происходящие в мире: "Проблемы сейчас есть по всему миру. Объединившись, мы преодолеем все проблемы".

По словам М.Чавушоглу, отношения между Казахстаном и Турцией развиваются.

В то же время министр подчеркнул, что создана трехсторонняя платформа Турция-Азербайджан-Казахстан.

Глава турецкого МИД призвал тюркские страны к совместной борьбе с терроризмом.