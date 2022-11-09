О нас

Чавушоглу: Сила тюркского мира в единстве

Чавушоглу: Сила тюркского мира в единстве Объединившись, тюркские страны могут преодолеть все проблемы.
В регионе
9 ноября 2022 г. 11:14
Чавушоглу: Сила тюркского мира в единстве

Объединившись, тюркские страны могут преодолеть все проблемы. Наша сила в единстве.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в Казахстане.

По словам министра, тюркский мир не должен игнорировать процессы, происходящие в мире: "Проблемы сейчас есть по всему миру. Объединившись, мы преодолеем все проблемы".

По словам М.Чавушоглу, отношения между Казахстаном и Турцией развиваются.

В то же время министр подчеркнул, что создана трехсторонняя платформа Турция-Азербайджан-Казахстан.

Глава турецкого МИД призвал тюркские страны к совместной борьбе с терроризмом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Türk dünyasını gələcəyə hazırlayırıq, güc birlikdədir"

Другие новости из категории

Виктор Орбан посетит Узбекистан
Виктор Орбан посетит Узбекистан
9 ноября 2022 г. 12:16
На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия
На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия
9 ноября 2022 г. 11:49
В Казахстане задержан экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
В Казахстане задержан экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
9 ноября 2022 г. 10:12
Токаев посетит Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств
Токаев посетит Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств
9 ноября 2022 г. 09:40
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос возмещения ущерба Украине
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос возмещения ущерба Украине
9 ноября 2022 г. 09:30
В Турции произошел пожар, есть погибшие
ВидеоВ Турции произошел пожар, есть погибшие
9 ноября 2022 г. 03:03
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Россия изменила движение автотранспорта на границе с Азербайджаном
Россия изменила движение автотранспорта на границе с Азербайджаном
9 ноября 2022 г. 00:12
Фуат Октай: Я чту память всех наших шехидов и гази, освободивших Карабах
ФотоФуат Октай: Я чту память всех наших шехидов и гази, освободивших Карабах
8 ноября 2022 г. 23:56
Мост шехидов в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага 
ВидеоМост шехидов в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага 
8 ноября 2022 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi