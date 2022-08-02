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Чавушоглу: Саммит Организации тюркских государств состоится в Самарканде

Чавушоглу: Саммит Организации тюркских государств состоится в Самарканде Саммит Организации тюркских государств состоится 11 ноября этого года в Самарканде.
В регионе
2 августа 2022 г. 13:14
Чавушоглу: Саммит Организации тюркских государств состоится в Самарканде

Саммит Организации тюркских государств состоится 11 ноября этого года в Самарканде.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках первого заседания диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.

"Узбекистан впервые будет председательствовать в Организации тюркских государств. Мы верим в то, что саммит в Самарканде откроет новую страницу в сотрудничестве наших стран", - отметил он.

Чавушоглу заявил, что отношения Анкары и Ташкента носят характер масштабного стратегического партнерства, а диалог Турции с Азербайджаном находятся на уровне союзничества.

Касаясь экономического сотрудничества, глава МИД Турции сказал, что наблюдается рост показателей товарооборота с Азербайджаном и Узбекистаном.

"По итогам 2021 года товарооборот с Азербайджаном достиг 5 млрд долларов, а с Узбекистаном – 3,6 млрд долларов. Анкара нацелена на дальнейшее повышение этих показателей до определенного лидерами наших стран отметки в 10 млрд долларов", - подчеркнул он.

Чавушоглу отметил, что Турция нацелена на дальнейшее развитие связей с тюркскими государствами на основе взаимной выгоды и уважения интересов.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Türk Dövlətləri Təşkilatının sammiti Səmərqənddə keçiriləcək”

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