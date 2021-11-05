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Чавушоглу: С освобождением азербайджанских территорий регион получил шанс на мир

Чавушоглу: С освобождением азербайджанских территорий регион получил шанс на мир Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии и Карабахе (Азербайджан – ред.). Расхождения в позициях имеются, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чув
В регионе
5 ноября 2021 г. 03:51
Чавушоглу: С освобождением азербайджанских территорий регион получил шанс на мир
Мевлют Чавушоглу

Турция активно контактирует с Россией по многим актуальным вопросам, в том числе по ситуации в Сирии, Ливии и Карабахе (Азербайджан – ред.). Расхождения в позициях имеются, однако стороны придерживаются курса на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Это, в частности, касается Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету в Анкаре.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма и продолжит отслеживать тему безопасности и благосостояния крымских татар.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Чавушоглу отметил, что в данном регионе наметилась надежда на изменения и преобразования. "С освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир", - сказал глава турецкой дипломатии.

При этом он отметил, что Анкара готова к процессу нормализации отношений с Ереваном. "Мы надеемся, что Армения использует этот шанс на мир и развитие в регионе", - заявил турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии отметил далее, что одним из приоритетных направлений внешней политики Анкары остается взаимодействие со странами Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi ilə region sülh şansı əldə etdi"

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