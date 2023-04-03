Чавушоглу: С Лавровым обсудим широкий спектр вопросов

Широкий круг вопросов, касающихся турецко-российских связей, а также зерновая сделка, актуальные проблемы международной и региональной повестки планируется обсудить в ходе предстоящего 6-7 апреля визита в Турцию главы МИД России России Сергея Лаврова.

Широкий круг вопросов, касающихся турецко-российских связей, а также зерновая сделка, актуальные проблемы международной и региональной повестки планируется обсудить в ходе предстоящего 6-7 апреля визита в Турцию главы МИД России России Сергея Лаврова.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мовлют Чавушоглу.

"Есть много вопросов для обсуждений. Рассмотрим политический процесс в Сирии и Ливии, продление "зернового соглашения", ситуацию с беженцами, гуманитарную помощь сирийскому народу на фоне февральских землетрясений и др.", - отметил он.

Касательно зерновой сделки, турецкий министр сообщил, что Россия согласилась на ее продление на 60 дней.

"Мы работаем над этим вопросом. Москва сказала "да" на продление "зернового соглашения" на 60 дней. Вопрос 120 дней пока открыт", - добавил Чавушоглу.