Чавушоглу: С Акаром обсудили вопрос эвакуации людей из Судана военными самолетами

Эвакуация турецких граждан из Судана в связи со столкновениями между ВС и спецназом, продолжается.

Эвакуация турецких граждан из Судана в связи со столкновениями между ВС и спецназом, продолжается.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.

"В среду вечером прибыло 684 человека. Эвакуация других наших граждан также продолжается. Наш второй конвой прибыл в Порт-Судан. Мы отправили часть наших граждан на корабле в Джидду. Мы выбрали этот метод, потому что в настоящее время страховые компании не разрешают использование гражданских самолетов", - отметил он.

Чавушоглу сказал, что с министром нацобороны Турции Хулуси Акаром обсужден вопрос эвакуации граждан и военными самолетами.

"Есть соотечественники в Хартуме. В городе Ньяла есть больница, там наши врачи и бригады. Мы с ними тоже постоянно на связи. Мы не будем закрывать наше посольство, пока не вывезем последнего гражданина", - сказал он.

По его словам, Турция помогает эвакуировать примерно 110 граждан разных стран - Филиппин, Китая (уйгурских турков), Катара, Сербии, Афганистана, Венгрии, Мексики.

Отметим, что ранее МИД Азербайджана заявил о том, что при поддержке Турции осуществляется эвакуация через третью страну 26 азербайджанских граждан.