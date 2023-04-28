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Чавушоглу: С Акаром обсудили вопрос эвакуации людей из Судана военными самолетами

Чавушоглу: С Акаром обсудили вопрос эвакуации людей из Судана военными самолетами Эвакуация турецких граждан из Судана в связи со столкновениями между ВС и спецназом, продолжается.
В регионе
28 апреля 2023 г. 12:45
Чавушоглу: С Акаром обсудили вопрос эвакуации людей из Судана военными самолетами

Эвакуация турецких граждан из Судана в связи со столкновениями между ВС и спецназом, продолжается.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.

"В среду вечером прибыло 684 человека. Эвакуация других наших граждан также продолжается. Наш второй конвой прибыл в Порт-Судан. Мы отправили часть наших граждан на корабле в Джидду. Мы выбрали этот метод, потому что в настоящее время страховые компании не разрешают использование гражданских самолетов", - отметил он.

Чавушоглу сказал, что с министром нацобороны Турции Хулуси Акаром обсужден вопрос эвакуации граждан и военными самолетами.

"Есть соотечественники в Хартуме. В городе Ньяла есть больница, там наши врачи и бригады. Мы с ними тоже постоянно на связи. Мы не будем закрывать наше посольство, пока не вывезем последнего гражданина", - сказал он.

По его словам, Турция помогает эвакуировать примерно 110 граждан разных стран - Филиппин, Китая (уйгурских турков), Катара, Сербии, Афганистана, Венгрии, Мексики.

Отметим, что ранее МИД Азербайджана заявил о том, что при поддержке Турции осуществляется эвакуация через третью страну 26 азербайджанских граждан.

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