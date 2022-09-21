Чавушоглу: Решение РФ о частичной мобилизации говорит о серьезности ситуации

Объявление частичной мобилизации в России и референдумы в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье – показатель серьезности ситуации.

Объявление частичной мобилизации в России и референдумы в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье – показатель серьезности ситуации.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Чем дольше длится война, тем сложнее выработать решение. Дипломатия и диалог все еще остаются единственный путем выхода из сложившейся ситуации", - подчеркнул Чавушоглу.

Отметим, что сегодня президент России Владимир Путин в обращении к народу объявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 300 тыс. человек, находящихся в запасе, будут призваны в армию в рамках частичной мобилизации.