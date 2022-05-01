Чавушоглу рассказал о силах, которые не хотят окончания боев в Украине

Существуют силы, которые заинтересованы в продолжении конфликта в Украине, и они уже не прячутся.

Существуют силы, которые заинтересованы в продолжении конфликта в Украине, и они уже не прячутся.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала A Haber заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Думаем, что пока идет война, украинские города будут бомбить. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится на телефонной связи с обоими лидерами (Украины и России — ред.), единственная цель которых — остановить войну и сблизить их. Мы искренне продолжаем наши усилия. Наш президент также поддерживает с ними связь, когда это необходимо.

Если мы посмотрим на текст о прекращении огня, над которым ведутся переговоры, мы увидим либо шаг вперед, либо шаг назад. Поэтому мы не можем быть слишком оптимистичными. Но мы полны надежд, когда смотрим на закулисную дипломатию. Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся», — сказал он.